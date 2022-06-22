Москва, , 14:38 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила письмо на имя замглавы правительства РФ Виктории Абрамченко, где предложила меры по борьбе с кадровым дефицитом на селе, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Надежда Школкина Duma.gov.ru

«Я попросила Викторию Валерьевну дать поручение о проработке вопроса об установлении разовой социальной выплаты в качестве стартового капитала отдельным категориям специалистов в отраслях агропромышленного комплекса», — сказала Школкина журналистам.

Она обратила внимание на успех реализации программы «Земский доктор», которая позволила более чем на 16 тыс. увеличить штат медицинских работников в сельской местности, отметила парламентарий.

Школкина предложила установить «разовую социальную выплату в качестве стартового капитала отдельным категориям специалистов в отраслях агропромышленного комплекса, таким как ветеринары, зоотехники, агрономы, для переезда к месту работы в размере 1 млн рублей».

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