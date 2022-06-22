Москва, 22 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Российский бюджет за последние 30 лет почти всегда находился под умеренным давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

401(K) 2012 Бюджет

«В начале нулевых годов наблюдался профицит на фоне качественного развития экономики страны и благоприятной геоэкономической ситуации в мире. Зачастую монетарные власти вполне успешно решали все бюджетные вопросы за счет политики умеренно или откровенно слабого рубля.

При ориентации экономики России на экспорт конкурентоспособность ее экспорта только росла и вместе с ней покупательная способность рубля постепенно снижалась, а социально незащищенные слои населения первыми чувствовали инфляционный эффект.

Времена меняются. Нужно понимать, что рубль за последние восемь лет был значительно недооцененной валютой. Давление на него оказывали не только западные участники рынка.

Интересно было узнать конкретный эффект давления на рубль со стороны российских участников рынка, включая кредитные институты и влияние бюджетного правила.

Сильный рубль — это гармония социального самочувствия населения, бурное развитие отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью, усиление интеграционных процессов в ЕАЭС и мизерная инфляция.

Принятый Госдумой закон о федеральном бюджете на 2022 год предполагает бюджетный профицит в размере 1,32 трлн руб. (1% ВВП). Вполне вероятно, его можно будет сохранить в 2022 году, несмотря на все трудности.

Возобновление агрессивной скупки иностранной валюты, особенно из недружественных стран, ничему хорошему для рубля не сулит. Стоило бы подумать в каких финансовых инструментах сберегать сверхдоходы от текущего экспорта.

Это также важно и для бюджета, и для хорошего самочувствия российской валюты. Сегодняшняя реальность — это дефляция и сильный рубль, они профицитному бюджету точно не помешают», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проектируемый бюджет России — очень сложный, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ.