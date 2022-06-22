Москва, , 14:37 — REGNUM Падение курса китайского юаня вызвано сочетанием факторов, одним из которых стало повышение ключевых ставок в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

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«Снижение курса китайского юаня вызвано группой факторов, среди которых можно выделить повышение ключевых ставок в США и других странах Запада при сохранении текущего уровня ключевой ставки в Китае (на уровне 3,7), которая связана с попыткой поддержать бизнес «дешевыми» кредитами, — сказал Файншмидт. — В то же время низкая ставка и снижение курса юаня по отношению к другим валютам благотворно влияют на конкурентоспособность китайской продукции, поскольку она становится дешевле для международного потребителя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на курс китайского юаня сильно давят растущие цены на энергоносители, локдаун и проблемы в восстановлении социально-экономической устойчивости в Китае.

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