Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о реакции на отказ в британских визах
Москва, 22 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел просьбу прокомментировать решение Великобритании отказать в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Это, пожалуйста, в министерство иностранных дел», — ответил Песков на вопрос о том, как он может прокомментировать данное решение британских властей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации на заседания ПА ОБСЕ.
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