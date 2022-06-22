Москва, 22 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел просьбу прокомментировать решение Великобритании отказать в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это, пожалуйста, в министерство иностранных дел», — ответил Песков на вопрос о том, как он может прокомментировать данное решение британских властей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации на заседания ПА ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Толстой: Россия может выйти из ПА ОБСЕ