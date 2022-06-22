Калуга, , 14:37 — REGNUM В Калужской области после введения моратория завершено и отменено более 1200 проверок бизнеса, сообщили 22 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мораторий на проверки бизнеса Инографика пресс-службы праивтельства Калужской области

Мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет действовать до конца 2022 года. Сегодня в Калужской области мораторий на плановые и внеплановые проверки касается не только малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний. По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области Андрея Колпакова, мораторий проверок предпринимателей — одна из составляющих создания условий для нормального ведения бизнеса.

«Есть контроль над бизнесом, иногда он чрезмерный. Задача стоит создать условия, когда бизнес не будет отвлекаться на мелкие несерьезные вещи — урны, надпись на стене и подобное. Основные будут проверяться — безопасность и остальное». Контроль над бизнесом не будет распространяться на социальную сферу, детский отдых, энергетику, транспорт и другие сферы жизнеобеспечения. Важно создавать условия для ведения бизнеса, и мораторий — одна из мер, обеспечивающих эту потребность», — отметил Андрей Колпаков.

Для аккредитованных ИТ-компаний введён расширенный мораторий на три года, до 2025 года, полностью исключающий проведение проверок по любым основаниям. Принимая во внимание ключевое значение отрасли информационных технологий для экономики, в Калужской области принято решение о реализации ряда мер государственной поддержки и привлечения в регион ИТ-организаций и ИТ-специалистов. В первоочередном порядке были разработаны региональные меры поддержки: снижение налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для аккредитованных региональных ИТ-организаций; выделение грантов индивидуальным предпринимателям и ИТ-организациям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий, на разработку отечественных ИТ-решений, а также льготная ипотека.

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