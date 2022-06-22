Кабул, 22 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В результате землетрясения в Афганистане погибли не менее 920 человек. Об этом 22 июня заявил на пресс-конференции заместитель афганского министра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, его слова приводит местный телеканал ToloNews.

Smchealth.org Землетрясение

Также замминистра страны по борьбе со стихийными бедствиями уточнил, что в результате подземных толчков еще 610 человек пострадали.

При этом ранее сообщалось, что по меньшей мере 280 человек погибли и 500 получили ранения в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло ранним утром 22 июня в некоторых частях Афганистана и Пакистана.