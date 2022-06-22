п. Славяносербск, , 14:33 — REGNUM Администрацией Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообшает lug-info.com, свои подписи под документом поставили глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Жильё Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Нам очень приятно, что вы — очередной регион Российской Федерации, который откликнулся на призыв о помощи, на призыв помочь Республикам Донбасса восстановить все то, что разрушено в ходе боевых действий, в течение всех этих восьми лет, которые мы прожили практически под каждодневными обстрелами, в условиях экономической блокады», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь к руководителю российского региона.

Он отметил, что киевские силовики, отступая, оставляют после себя «выжженную землю».

«То, что мы получаем, это практически полностью разбитая инфраструктура, отсутствие дорог, домов, — добавил Пасечник. — Спасибо вам огромное от себя лично, от всех жителей Республики вам, в вашем лице — всем жителям Российской Федерации, руководству России за ту помощь, которую вы нам оказываете сегодня, которую вы нам оказывали в период с 2014 года по сегодняшний день».

Губернатор Алтайского края отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

«Мы, как и другие регионы Российской Федерации, включились в работу, связанную с восстановлением объектов жизнеобеспечения, поврежденной инфраструктуры для того, чтобы нормальная, мирная, созидательная жизнь на территории Донбасса в целом, в частности, в ЛНР восстанавливалась, возвращалась и была бы обеспечена нормальными условиями», — сказал Томенко.

Он рассказал, что российские специалисты планируют приступить к работе в кратчайшие сроки.

«Коллеги уже в ближайшие дни здесь появятся — это наша служба заказчика — для того, чтобы определиться с объемами, темпом. Много работ надо постараться сделать в сезон, до наступления холодов. В любом случае разговор идет о такой широкомасштабной работе, в том числе и надо обновить разную технику, транспорт — все, что касается дорожно-строительных, ремонтных механизмов, оборудования», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Славяносербском районе развивается растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Также территория богата полезными ископаемыми. Но из-за боевых действий пострадала значимая часть инфраструктуры и социальной сферы.

Подписанию соглашения предшествовал визит алтайской делегации: стороны проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению пострадавших территорий

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