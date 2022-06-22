Москва, 22 июня 2022, 14:32 — REGNUM Золотой запас России не вывозился в другие страны, сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
По его словам, запасы российского золота государственного фонда «ни в какую Англию» не уходили.
«По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — приводит слова Моисеева РИА Новости.
Он рассказал, что золотой фонда хранится в двух местах — на Урале и «здесь, поближе».