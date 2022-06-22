Псковская область, 17 июля, 2015, 12:18 — ИА Регнум. В селе Выбуты под Псковом, которое, по преданию, является родиной святой равноапостольной княгини Ольги, пройдёт пятый фестиваль исторической реконструкции раннего Средневековья «Хельга». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, официальная церемония открытия фестиваля состоится 18 июля, после начнутся массовые и индивидуальные показательные выступления.

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Гости фестиваля смогут опробовать себя в военном деле: поучаствовать в бугуртах, метательном многоборье, турнире лучников.

«Помимо знакомства с воинскими традициями раннесредневековых дружин Киевской Руси и Скандинавии, организаторы фестиваля уделили внимание истории и этнографии, восстановлению быта того времени. На площадке будут разбиты ремесленные палатки, где можно будет поучаствовать в различных мастер-классах, послушать старинные музыкальные инструменты», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

По словам организаторов, отдельное внимание на фестивале будет уделено юным гостям. Для детей подготовлена познавательная программа «Оружный стан», где они познакомятся с видами наступательного и оборонительного вооружения, с особенностями их использования. На фехтовальной площадке будут демонстрироваться основы ведения боя. Также маленькие гости фестиваля смогут пострелять из лука, а взрослые посетители — научиться метанию ножей и топоров. «По сути, дети попадут в интерактивный музей, где все наглядно показано», — отметил организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирев.



