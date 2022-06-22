Цхинвал, 22 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. На Аллее Славы в Цхинвале 22 июня прошла акция «Пусть свечи памяти горят…» по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство «Рес».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

По данным журналистов в День памяти и скорби возле мемориала зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню. Сообщается, что в акции приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, посол России в республике Марат Кулахметов и члены югоосетинского правительства.

«Начало войны очень значимый день — начало огромной трагедии огромной страны. 27 миллионов человек погибло за годы сражений — этого никогда нельзя забывать», — выступил на акции и. о. главы МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Напомним, 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени советское правительство выступило по радио, сообщив о нападении на СССР. В память об этом в России в это же время прошла акция «Минута молчания». К акции присоединилась и Южная Осетия.