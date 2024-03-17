Красноярск, 22 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело против 41-летнего мужчины, подозреваемого в публичной реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Дело возбуждено на основании материалов, представленных полицией. По данным следствия, в октябре 2020 года и с апреля по сентябрь 2021 года мужчина в своей квартире под вымышленным именем оставлял в различных сообществах в соцсети комментарии, содержащие положительную оценку действиям нацисткой армии. Злоумышленник отрицал факт победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане (Хакасия) возбуждено уголовное дело против 32-летнего мужчины, подозреваемого в публичной реабилитации нацизма.

Читайте также: Житель Хакасии подозревается в реабилитации нацизма