Махачкала, , 14:30 — REGNUM В Дагестане выявлен факт незаконного получения пенсии по возрасту. В нем подозреваются двое жителей Левашинского района. В сообществе с начальником отдела районного управления ФМС они провернули аферу с получением паспорта, в котором возраст одного был завышен на девять лет, другого — на девять. В результате мошенничества и служебного подлога лжепенсионеры нанесли ущерб Пенсионному фонду на 800 тысяч рублей и 1,1 млн рублей соответственно.

Дело Kavtoday.ru

Как установлено в ходе расследования, в 2011–2012 годы двое жителей Левашинского района обратились к начальнику отдела миграционной службы за помощью. Они попросили должностное лицо помочь им стать «старше». Начальник отдела выдал им паспорт, в котором сильно завысил их возраст, благодаря чему злоумышленники вышли на пенсию раньше положенного срока.

По данному факту в отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, а в отношении бывшего начальника отдела УФМС России по Республике Дагестан в Левашинском районе — о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.