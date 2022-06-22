Новосибирск, 22 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Новосибирске места захоронений почётных граждан и их биографии начали вносить в муниципальную информационную систему «Ритуал». Об этом сообщили в мэрии города.

BeSignNet Кладбище

«В систему уже внесены данные о 15 почётных гражданах, похороненных на Заельцовском кладбище, — уточнили в городской администрации.

Информацию можно получить на муниципальном портале или в мобильном приложении — захоронения обозначены символом в виде бюста с золотой лентой.