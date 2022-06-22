Кострома, , 14:51 — REGNUM В результате пожара, случившегося в жилом доме города Фурманова Ивановской области, погибла 5-летняя девочка из Костромы и 33-летняя женщина. Об этом сообщает информационный портал «IvanovoNews».

Пожар в Фурманове ГУ МЧС Ивановской области

По информации МЧС, возгорание было замечено в ночь с 21 на 22 июня. В доме проживала 33-летняя женщина и её 8 детей. В гостях у неё находилась подруга из Костромы с 5-летней дочерью. Девочке и хозяйке дома не удалось спастись из горящего здания, они погибли. Костромичке и детям жительницы Ивановской области оказана медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.

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