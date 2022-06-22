Москва, 22 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Решение об уходе из России, принятое шведской компанией под политическим давлением, негативно отразится на ее бизнесе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«И не только за счет снижения объемов продаж, но и из-за необходимости переносить в другие страны производственные мощности.

Поскольку в Европе разместить эти заводы будет существенно дороже, в том числе из-за высоких цен на энергию, сырье и рабочую силу, то они, вероятно, будут перемещены в Азию.

Соответственно, возрастут транспортные расходы при доставке этих товаров в Европу, где сосредоточена большая часть бизнеса компании.

Но и владельцы торговых центров, из которых уходит IKEA, понесут значительные убытки. Не только из-за потери доходов от аренды, но и потому, что присутствие шведской сети формировало основной поток посетителей. И в текущей ситуации найти арендатора на замену будет довольно сложно.

Выиграют от этого только электронные торговые площадки, которые перехватят значительную часть спроса. И вернуть покупателей снова в магазины будет очень непросто», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, шведский производитель мебели IKEA начал уведомлять руководство торговых центров о намерении расторгнуть договоры аренды.

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