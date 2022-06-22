Великий Новгород, , 14:29 — REGNUM Главу одного из районов Новгородской области подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом 22 июня сообщили в СУ СКР по Новгородской области.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Чудовского муниципального района по материалам регионального УФСБ. Чиновника подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, глава района дал указание индивидуальному предпринимателю снести ветхие здания в Чудовском районе. При этом ввёл его в заблуждение по поводу оплаты выполнения ряда работ. В свою очередь предприниматель снёс строения за свой счёт, не получив в последующем обещанную оплату. Ущерб подрядчика оценён на сумму в более 1,3 миллиона рублей.

На данный момент обстоятельства дела изучаются, проводится комплекс следственных действий. Содействие в расследовании оказывает правительство региона.