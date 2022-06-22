Ташкент, 8 апреля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В период отсрочки платежей по кредиту начисление процентов за пользование кредитом будет продолжаться и, по окончании срока отсрочки, заёмщики должны будут оплатить эти начисленные проценты. Об этом говорится в сообщении ЦБ Узбекистана.

«В целях недопущения накопления у заёмщиков суммы долга в будущих периодах Центральный банк рекомендует заёмщикам, имеющих финансовую возможность оплатить задолженность по кредиту в текущих периодах, продолжать погашение кредитов в соответствии со сроками, предусмотренными кредитными договорами», — говорится в сообщении.

Центробанк отмечает, что ранее правительством Узбекистана был принят ряд мер по созданию условий и упрощению процедур для предоставления коммерческими банками до 1 октября 2020 года отсрочки платежей по кредитам субъектов предпринимательства и физических лиц, столкнувшихся с финансовыми затруднениями, а также неприменения штрафных санкций и мер взыскания на залоговое обеспечение по просроченным кредитам заемщиков, на деятельность которых негативно воздействовал введенный режим карантина.