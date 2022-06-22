Бухарест, 22 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте вводятся экстренные меры по защите граждан от установившейся в мегаполисе аномальной жары. Об этом 22 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pezibear Жара

Согласно официальной информации, накануне префект Бухареста Тони Греблэ распорядился обеспечить бесплатный доступ к оборудованным кондиционерами и питьевой водой помещениям. Кроме того, представителям медицинских служб предписано оказывать «всестороннее бесплатное содействие лицам, обратившимся за медпомощью».

По некоторым данным, снят запрет на купание в городских фонтанах.

Напомним, на данный момент в Бухаресте температура воздуха в тени превышает +33 градуса по Цельсию. Сообщается о нескольких людях, скончавшихся от теплового удара.