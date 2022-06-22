Джакарта, , 14:23 — REGNUM Министерство внутренних дел Индонезии попросило правительство провинции Джакарта особо обратить внимание на проблему бедности в регионе, сообщает CNN Indonesia.

Жизнь в Джакарте Razumnie.ru

Согласно данным за 2021 год, в Джакарте насчитывается 132 345 жителей, относящихся к категории крайне бедных.

«Что касается уровня бедности, этому необходимо уделить особое внимание, потому что Джакарта в настоящее время регистрирует 132 345 бедных людей», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, в 2020 году в Джакарте насчитывалось 4,69% бедных людей. Затем этот показатель снизился до 4,67% в 2021 году.

Ранее десятки бедных граждан Индонезии провели демонстрацию перед зданием мэрии Джакарты. Они обратились к правительству с просьбой уделять больше внимания этому вопросу.