Москва, 22 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован властями Таиланда в США, несмотря на то, что РФ также добивалась его экстрадиции. Об этом 22 июня рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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«Шестнадцатого июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдаче в США и одновременно в Россию, а также отсутствия дополнительного судебного разбирательства в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в феврале 2019 года таиландский суд разрешил экстрадицию Украинского в США, хотя ранее им также была одобрена выдача этого лица России, что стало первым в истории юриспруденции Таиланда «двойным» решением по поводу экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня гражданин РФ был задержан полицией в лондонском аэропорту Гатвик по подозрению в шпионаже якобы в пользу России.