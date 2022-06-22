Новокузнецк, Кемеровская область, 22 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Новокузнецка на заседании единогласно приняли решение о присвоении почётного звания Евгению Проводову, Сергею Тивякову (посмертно) и Ивану Шилову (посмертно). Об этом сегодня, 22 июня, сообщил мэр Сергей Кузнецов.

ИА REGNUM Новокузнецк

«Евгений Проводов — почётный ветеран Западно-Сибирской железной дороги. Вся его трудовая жизнь прошла в нашем городе. Сергей Тивяков — наш выдающийся краевед, известный в России и за рубежом географ и эколог. Иван Шилов — генерал-полковник МВД, возглавлявший отделение милиции на комсомольской стройке Запсиба», — рассказал глава Новокузнецка.

Он подчеркнул, что все они сыграли большую роль в становлении города.