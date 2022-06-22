Хасака, , 14:31 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Турции нанесли артиллерийский удар по территории сирийской провинции Хасака в среду, 22 июня. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, целью удара стала электростанция в городе Тель-Тамер.

Как сообщил агентству директор Hasaka Electricity Company Анвар Оклех, в результате обстрела электростанция вышла из строя из-за повреждения линии напряжения. Это привело к отключению электроэнергии в городе Хасака и ряде населённых пунктов на западе и северо-западе Сирии.

По словам Оклеха, проведение ремонтных работ осложняется тем, что пострадавшие корпуса находятся на линии соприкосновения между армией Турции и отрядами курдских партизан.