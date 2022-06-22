Москва, , 17:47 — REGNUM Присоединение к России Приднестровья невозможно без контроля над Одесской областью. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Советские танки в Одессе

«Чтобы говорить о присоединении Приднестровья, по результатам ли референдума 2006 года или на других основаниях, России надо установить контроль над Одессой», — заявил эксперт.

Только в этом случае можно будет обеспечить присоединение ПМР или хотя бы общий контроль над территорией республики, уверен политолог.

«Без решения вопроса с Одессой любые разговоры о Приднестровье не имеют смысла», — заключил Трухачёв.

Напомним, что в мае 2022 года в Приднестровье резко обострилась ситуация: был совершен ряд терактов и диверсий.