Прага, , 14:17 — REGNUM Во вторник, 21 июня, городской совет столицы Чехии постановил переименовать улицу Конева в Хартигову в честь первого мэра Жижкова (исторической местности в Праге). Об этом сообщает издание novinky. cz.

Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу в Праге Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение было принято по инициативе администрации района Прага-3 и на основании согласия, полученного от Городской топографической комиссии.

Представители партии экс-премьера Чехии Андрей Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) на заседании комиссии раскритиковали предложение о переименовании. Представители оппозиции указывали на неудобства, связанные с переименованием улицы для обычных граждан.

«Этим людям придется потратить огромное количество времени, чтобы решить множество дальнейших вопросов», — сказал Дэвид Так л (ANO).

Его однопартиец Филип Брюкнер указал на то, что сейчас, когда в стране высокая инфляция, и люди сталкиваются с реальными жизненными проблемами, неподходящее время для таких символических шагов.

Тем не менее, комиссия одобрила предложение о переименовании улицы. При этом в резолюцию была внесена просьба о трёхмесячной отсрочке, чтобы различные государственные органы смогли провести все необходимые процедуры.

Улица была названа в 1946 году в честь дважды героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева, командовавшего войсками, освобождавшими столицу Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.

Ранее, в 2020 году власти Праги демонтировали памятник маршалу Коневу, который был установлен на площади Интербригад в районе Прага-6 в 1980 году.