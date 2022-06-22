Москва, 22 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Замруководителя фракции СРЗПВалерий Гартунг предложил Госдуме запросить у Минтруда данные величины прожиточного минимума, рассчитанные на основе потребительской корзины, передает корреспондентИА REGNUM22 июня.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

В ходе заседания Гартунг сообщил, что он уже дважды запрашивал данные у Минтруда, но там ему ответили отказом. Парламентарий попросил профильные комитеты Госдумы от своего имени запросить необходимую информацию и выяснить, почему ведомство не предоставило ему все данные.

Позже в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он напомнил, что сейчас прожиточный минимум определяется из медианной заработной плате.

«Люди кушать не перестали и затраты у них зависят не от того, сколько мы положим от медианной зарплаты. То есть вне зависимости от того, сколько они зарабатывают, а в зависимости от того, сколько стоят продукты. Вот эти данные я попросил у Котякова дать», — сказал Гартунг.

Ранее депутаты СРЗП внесли в Госдуму законопроекты, в которых предлагается дополнить закон «О прожиточном минимуме» понятием «потребительская корзина» и вернуться к расчету величины прожиточного минимума, используя нормативный метод, в котором учитывается отдельно стоимость продовольственной, непродовольственной и платных услуг корзин, определяемых по их натуральному составу.

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