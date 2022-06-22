Горно-Алтайск, , 14:17 — REGNUM В столице Республики Алтай сегодня, 22 июня прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти с скорби. В этот день, 81 год назад немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.

«Свеча памяти» в Горно-Алтайске Администрация Горно-Алтайска

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе администрации города, на Мемориале Славы в Парке Победы состоялась акция «Свеча памяти». В ней приняли участие простые горожане, представители молодежи, правоохранительных органов, общественных объединений и организаций.

«Участники акции возложили цветы к Вечному огню и выложили из лампад символичную надпись «Помним», — отметили в мэрии.

К вечеру в Сквере семьи пройдёт концерт, в котором артисты исполнят песни военных лет.