Горно-Алтайск, 22 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай сегодня, 22 июня прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти с скорби. В этот день, 81 год назад немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.

Администрация Горно-Алтайска «Свеча памяти» в Горно-Алтайске

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе администрации города, на Мемориале Славы в Парке Победы состоялась акция «Свеча памяти». В ней приняли участие простые горожане, представители молодежи, правоохранительных органов, общественных объединений и организаций.

«Участники акции возложили цветы к Вечному огню и выложили из лампад символичную надпись «Помним», — отметили в мэрии.

К вечеру в Сквере семьи пройдёт концерт, в котором артисты исполнят песни военных лет.