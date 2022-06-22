Донецк, , 14:16 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Макеевки и Еленовки в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 12:55 открыт огонь Кировскому району Макеевки. С позиций ВСУ в Авдеевке выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

В 13:10 из Новомихайловки обстреляли Еленовку. Артиллерия выпустила три снаряда калибра 152 мм.