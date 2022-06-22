Москва, , 14:16 — REGNUM Московский «Спартак» не будет бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок России по футболу. Соответствующее заявление клуб опубликовал 22 июня на своём сайте.

Стадион «Открытие Арена» («Спартак») в Москве Mos.ru

«Спартак» считает непрозрачной и далёкой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение Российского футбольного союза (РФС) вызвало справедливые вопросы у болельщиков, из-за чего возникла тема возможного бойкота матча со стороны «Спартака».

В клубе подчеркнули, что с уважением и пониманием отнеслись как к тем, кто призывал игнорировать матч в Санкт-Петербурге, так и к тем, кто говорил, что нужно играть несмотря ни на что. К последним присоединились вышедшие из отпуска футболисты, заявившие, что готовы биться за трофей в любых условиях.

В «Спартаке» признали, что оказались перед непростым выбором: в знак протеста «пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу», либо «пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения».

«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», — заключили в клубе.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти 9 июля. После того, как местом проведения встречи был определён Санкт-Петербург, в СМИ появилась информация о возможном бойкоте игры «Спартаком».

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