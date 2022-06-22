Волгоград, , 14:23 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки 107 пациентов завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением остаются 1 479 жителей.

Экспресс-тесты на COVID-19 Lenobl.ru

Всего в Волгоградской области подтверждено 224 164 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 215 797 человек, скончались от осложнений при инфекции 6 888 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 34 ковид-пациента.