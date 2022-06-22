Архангельск, 22 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Предприятия лесопромышленного комплекса Архангельской области испытывают трудности в поставе запчастей. Об этом в ходе совещания в правительстве региона заявил министр ЛПК Игорь Мураев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«Предприятия продолжают работу — загрузка производственных мощностей находится на уровне 80-100 процентов. Руководители отмечают проблемы с выстраиванием транспортно-логистических цепочек, снабжением запасными частями, но они решаются в оперативном режиме», — отметил Мураев.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область отправила в Донбасс 2300 кубометров пиломатериалов.