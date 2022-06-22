Казань, , 14:36 — REGNUM В столице Татарии 22 июня открыли фармацевтический логистический комплекс. Строительство проекта обсуждалось с 2019 года, уточняет пресс-служба главы РТ.

В Казани открыли фармацевтический логистический центр Tatarstan.ru

Фармацевтический логистический центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Новый комплекс будет специализироваться на хранении лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также на приемке, формировании, комплектации и отправке заказов для клиентов из Татарии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Коми, Кировской области и Пермского края.

Ассортимент комплекса насчитывает 12 тыс. позиций, вскоре его планируют расширить до 15 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, Казань нуждается в трех крупных больницах и в девяти объектах для оказания амбулаторной помощи.

Читайте также: В столице Татарии не хватает крупных больниц