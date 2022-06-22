Кострома, 22 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Двух человек, являвшихся артистами балета «Кострома», будут судить за сбыт наркотиков. Об этом сообщает информационный портал «Kostroma. Today». Под подозрение попал 25-летний молодой человек и 19-летняя девушка.

Суд

По информации следствия, костромичи и ещё шестеро человек из Архангельской области и Москвы занимались раскладкой синтетических наркотиков по тайникам в Костроме.

Деятельность организованной группы была замечена в ноябре 2021 года, при обыске правоохранители изъяли около 200 граммов наркотиков. Уголовное дело, возбуждённое против костромичей, направлено в суд.