Москва, , 14:17 — REGNUM Изменение официального адреса посольства США в Москве может подтолкнуть Вашингтон к признанию республик Донбасса. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 22 июня на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.

«Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин присвоил безымянной территории у американского посольства наименование «площадь Донецкой Народной Республики».

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