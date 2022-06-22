Москва, 22 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Изменение официального адреса посольства США в Москве может подтолкнуть Вашингтон к признанию республик Донбасса. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 22 июня на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.

«Я надеюсь, что США теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин присвоил безымянной территории у американского посольства наименование «площадь Донецкой Народной Республики».

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