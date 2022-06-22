Донецк, 22 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Город Макеевка, а также населённые пункты Пантелеймоновка и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Также указывается, что в 13:10 киевские боевики обстреляли Еленовку, выпустив по ней три снаряда калибра 152 мм, а в 13:30 выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что информация о ситуации на направлении Северодонецка и Лисичанска внушает оптимизм. В ближайшее время должно поступить сообщение о взятии под полный контроль Лисичанска.