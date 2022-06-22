Калуга, 22 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Калужская область в 2022 году в третий раз присоединилась к международной акции «Сад памяти». Акция объединила более двух тысяч жителей региона и прошла во всех муниципальных образованиях. Деревья и кустарники в рамках акции высаживали в городах и районах, у мемориалов и братских захоронений, в лесничествах. Об этом 22 июня сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети в «Контакте» Акцию «Сад памяти» проводят добровольцы всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

«В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы вблизи городов воинской славы и воинской доблести региона были созданы геоглифы. Козельск, Боровск, Жиздра, Киров, Жуков, Сухиничи, Людиново, Юхнов, Малоярославец. Саженцы окрепли, сейчас в среднем их высота достигла 35-40 см. Сотрудники лесничеств бережно ухаживают за ними. Геоглифы в виде числа «75» видны даже из космоса. Акция «Сад памяти» — это живая память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны!», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Калужской области пройдёт 100 мероприятий в рамках международной акции «Сад памяти». На территории областного лесного фонда добровольцы вместе со специалистами лесничеств высадят около 170 тысяч деревьев. Ежегодно жители Калужской области поддерживают международную акцию «Сад памяти», которую проводят всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.