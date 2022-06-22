Кызыл, 22 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Туве обнародованы правила проведения церемонии вручения аттестатов школьникам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, выпускникам 9 классов аттестаты вручат 23, 11 классов — 25 июня.

Фейерверк

В связи с сохранением угрозы распространения коронавируса торжественные мероприятия должны проходить с соблюдением санитарных мер. В частности, помещения должны быть продезинфицированы, а на линейках между классами необходимо соблюдать дистанцию.

Если позволит погода, то линейки разрешено проводить на открытом воздухе. При этом групповые выезды выпускников на природу, а также празднование в заведениях общепита с банкетом запрещены.

«Запрещено использовать пиротехнические изделия, фейерверки. В целях сохранения природы и экологического воспитания детей, недопустимо производить запуск небесных фонариков и гелиевых шаров», — отметили в правительстве, добавив, что праздничные линейки должны закончиться до 21 часов.