Москва, , 14:08 — REGNUM Руководство России пока не видит готовности Соединенных Штатов серьезно заниматься вопросом обмена заключенными, заявил 22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Тема на слуху, у нас много горячих сюжетов. Мы рады тому, что Константин Ярошенко вернулся. Я хотел бы надеяться, что и другие наши соотечественники получат возможность в обозримой перспективе оказаться дома», — сказал он журналистам.

Вместе с тем он добавил, что в Москве «пока не видят в должной мере с американской стороны готовности заниматься этим сюжетом серьезно, но работа будет продолжена».

Как сообщало ИА REGNUM, США отказываются оказывать медпомощь заключенным в американских тюрьмах Виктору Буту и Роману Селезневу.

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