Москва, 22 июня 2022, 14:08 — REGNUM Руководство России пока не видит готовности Соединенных Штатов серьезно заниматься вопросом обмена заключенными, заявил 22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Вместе с тем он добавил, что в Москве «пока не видят в должной мере с американской стороны готовности заниматься этим сюжетом серьезно, но работа будет продолжена».
Как сообщало ИА REGNUM, США отказываются оказывать медпомощь заключенным в американских тюрьмах Виктору Буту и Роману Селезневу.
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