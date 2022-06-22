Тюмень, 22 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано семеро выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 22 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус. Удмуртия

За сутки на 22 июня коронавирус выявили у 25 тюменцев. Это на 23 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 июня коронавирус выявили 191 984 человек, выздоровели 187 411 пациентов, скончались 4335 (ни одного пациента за сутки).