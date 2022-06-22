Омск, 22 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту несчастного случая при строительстве многоэтажного дома возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

Wallspaper.ru Стройка

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Погибший — 46-летний мужчина.

По версии следствия, 21 июня, выполняя работы на строительной площадке многоэтажного жилого дома, рабочий упал с 15 этажа на шестой. Мужчину доставили в медучреждение Омска. Однако, несмотря на помощь врачей, он скончался от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Читайте также: На калужских предприятиях за год погибли 11 работников