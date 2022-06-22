Продажа газа на бирже для Газпрома и независимых производителей может иметь положительный эффект, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
«Достаточно ликвидные торги газом внутри страны могли бы позволить некоторым потребителям в случае необходимости более гибко подходить к вопросу покупки голубого топлива.
На бизнесе или акциях Газпрома или прочих компаний данное предложение значительно не отразится.
Изменится лишь способ реализации небольшой части газа внутри страны. Цены реализации останутся на сопоставимых уровнях», — пояснил эксперт.
Москва, 22 июня 2022, 14:07 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже.
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