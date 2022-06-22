Москва, 22 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Продажа газа на бирже для Газпрома и независимых производителей может иметь положительный эффект, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Достаточно ликвидные торги газом внутри страны могли бы позволить некоторым потребителям в случае необходимости более гибко подходить к вопросу покупки голубого топлива.

На бизнесе или акциях Газпрома или прочих компаний данное предложение значительно не отразится.

Изменится лишь способ реализации небольшой части газа внутри страны. Цены реализации останутся на сопоставимых уровнях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС России предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже.

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