Владимир, 22 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Трое военнослужащих и один гражданский погибли в результате детонации боеприпаса на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области. Об этом сообщила 22 июня пресс-служба Западного военного округа.

Pixabay.com Пожар

Подрыв произошёл при проведении разгрузочно-погрузочных работ. В хранилище возник пожар, его уже потушили, проводится проливка территории склада.

«Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно о подрыве боеприпаса на территории хранилища во Владимирской области. Сообщалось о гибели четырёх человек и одном госпитализированном.