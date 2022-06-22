Атак, Йемен, 22 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Неизвестные напали на позиции правительственной армии Йемена в провинции Шабва. Об этом сообщает агентство Khabar.

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По данным журналистов, инцидент произошёл утром в среду, 22 июня, в окрестностях города Атак.

Отмечается, что на блокпосту военных был взорван заминированный автомобиль. В результате нападения погибли пятеро солдат правительственных сил. Несколько человек, включая мирных жителей, получили ранения.

Предположительно, за нападением стоят отряды йеменских повстанцев-хуситов, которые ведут партизанские боевые действия на территории провинции Шабва.