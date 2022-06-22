Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Политический секретарь грузинской оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили осудила высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, что страна не сможет войти в НАТО, пока не добьётся «территориальной целостности». Об этом Самадашвили заявила 22 июня на телеканале «Палитраньюс».

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это непосредственно антигосударственное заявление, которое противоречит положению конституции, что власти Грузии обязаны сделать всё необходимое для обеспечения членства Грузии в Европейском союзе и НАТО», — сказала представитель «Лело».

По мнению Самадашвили, в НАТО не делали заявлений, что «территориальная целостность» Грузии является предусловием для включения страны в Альянс. Она также заявила, что высказывание Гарибашвили якобы создаёт «угрозу» республике.

Напомним, Тбилиси претендует на включение в состав Грузии соседних Абхазии и Южной Осетии. В августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия на правах миротворцев вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Тбилиси к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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