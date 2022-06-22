Тбилиси, 22 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Политический секретарь грузинской оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили осудила высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, что страна не сможет войти в НАТО, пока не добьётся «территориальной целостности». Об этом Самадашвили заявила 22 июня на телеканале «Палитраньюс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Это непосредственно антигосударственное заявление, которое противоречит положению конституции, что власти Грузии обязаны сделать всё необходимое для обеспечения членства Грузии в Европейском союзе и НАТО», — сказала представитель «Лело».

По мнению Самадашвили, в НАТО не делали заявлений, что «территориальная целостность» Грузии является предусловием для включения страны в Альянс. Она также заявила, что высказывание Гарибашвили якобы создаёт «угрозу» республике.

Напомним, Тбилиси претендует на включение в состав Грузии соседних Абхазии и Южной Осетии. В августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия на правах миротворцев вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Тбилиси к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.