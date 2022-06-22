Москва, 22 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Болельщики московского футбольного клуба «Динамо» прекращают посещение матчей Российской премьер-лиги из-за введения так называемого «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 июня на сайте фанатов.

Паспорт Болельщика

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применён закон о Fan ID», — сказано в заявлении.

Отмечается, что с июля 2022 года на пяти стадионах заработает новая система, по которой для прохода на матч нужно будет получать «паспорт болельщика».

«Мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные — только по паспорту!» — отметили фанаты.

Также сообщается, что решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять Fan ID и не будут посещать матчи.

Напомним, с 1 июня 2022 года в России вступил в силу закон, согласно которому попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по Fan ID.