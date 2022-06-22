Москва, , 14:09 — REGNUM В Кремле не знают о предложениях присвоить Донецку звание «Город-герой» в случае, если он войдёт в состав России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 22 июня журналистам.

Ранее идея возродить статус «Город-герой» и наделить им Донецк появилась в телеграм-каналах. По словам Пескова, в Кремле не могут рассматривать предложения, которые распространяются таким образом.

«Нам ничего не известно о таких идеях. Это же идеи телеграм-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Донецкой Народной Республики присвоили Донецку звание города-героя в августе 2017 года.

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