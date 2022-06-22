Мурманск, , 14:03 — REGNUM В Мурманской области с 1 июля рост тарифов на услуги ЖКХ составит в среднем 4,5%, сообщает региональный комитет по тарифному регулированию.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

В ряде муниципалитетах тарифы вырастут на 6,9%. Такое изменение затронет около девяти тысяч человек. В 15 муниципалитетах Мурманской области средний рост не превысит 4,5%.

«Тарифы на коммунальные ресурсы, как и в предыдущие годы, устанавливаются с учетом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций, а также абсолютных размеров тарифов, сложившихся в муниципалитетах», — пояснили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальный рост тарифов 1 июля произойдет в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). Меньше всего тарифы повысятся в Ненецком автономном округе (НАО) — на 2,4%.